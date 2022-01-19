Детали рассказала Наталья Музыка. Она поблагодарила сторонников экс-нардепа за поддержку.
Заметьте Прокуратура направила в суд обвинительный акт против Семенченко и еще 8 человек
Семен остался в СИЗО до 1 февраля. Далее – следующее заседание суда, где будут избирать меру пресечения для Семенченко на следующие 2 месяца,
– подчеркнула Музыка.
Дело Семенченко
- Осенью 2021 года СБУ сообщила о завершении досудебного расследования в производстве относительно 9 человек, среди них – экс-нардеп Семен Семенченко.
- По данным следствия, с 2018 года в Киеве и на территории области действовало незаконное вооруженное формирование. Оно имело тренировочную базу и целый арсенал оружия и взрывчатки.
- Семенченко взяли под стражу еще 26 сентября 2021 года. Из-за проблем со здоровьем экс-нардепа отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО
- В июле 2021 года Семенченко суд отпустил под круглосуточный домашний арест. Однако меньше, чем через 2 недели, Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.
- В ноябре 2021 года Апелляционный суд оставил Семена Семенченко под стражей.