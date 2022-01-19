Детали рассказала Наталья Музыка. Она поблагодарила сторонников экс-нардепа за поддержку.

Заметьте Прокуратура направила в суд обвинительный акт против Семенченко и еще 8 человек

Семен остался в СИЗО до 1 февраля. Далее – следующее заседание суда, где будут избирать меру пресечения для Семенченко на следующие 2 месяца,

– подчеркнула Музыка.

Дело Семенченко