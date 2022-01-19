Деталі розповіла Наталка Музика. Вона подякувала прихильникам екснардепа за підтримку.
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Семен залишився в СІЗО до 1 лютого. Далі – наступне засідання суду, де будуть обирати запобіжний захід для Семенченко на наступні 2 місяці,
– наголосила Музика.
Справа Семенченка
- Восени 2021 року СБУ повідомила про завершення досудового розслідування у провадженні щодо 9 людей, серед них – екснардеп Семен Семенченко.
- За даними слідства, від 2018 року в Києві та на території області діяло незаконне збройне формування. Воно мало тренувальну базу та цілий арсенал зброї та вибухівки.
- Семенченка взяли під варту ще 26 вересня 2021 року. Через проблеми зі здоров'ям екснардепа відправили до лікарні, а згодом – знову в СІЗО
- У липні 2021 року Семенченка суд відпустив під цілодобовий домашній арешт. Однак менше, аніж через 2 тижні, Солом'янський суд Києва знову відправив його у СІЗО.
- У листопаді 2021 року Апеляційний суд залишив Семена Семенченка під вартою.