Семенченко оставили под стражей: его сторонники планируют акцию протеста

Киевский апелляционный суд принял решение по делу Семена Семенченко. Его оставили под стражей.

Люди, которые пришли его поддержать, заявили, что будут организовывать акцию протеста. Об этом сообщил Семенченко на своей странице в фейсбуке 6 октября.

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Суд оставил Семенченко под арестом

Суд оставил Семена (Семенченко – 24 канал) под арестом. Другого решения никто не ожидал,

– говорится на странице Семенченко.

Издание УНИАН сообщило, что "в знак протеста граждане, которые пришли поддержать Семенченко в суд, перекрыли выход из зала заседаний, чтобы исключить вывоз Семенченко из здания суда".

Люди сидели прямо на полу перед дверью судебного зала, возникла толкотня. Но конвой все же вывел Семенченко из зала.

Активисты планируют ехать в Офис Президента и устроить там акцию протеста,

– говорится в сообщении.

На странице Семенченко также сообщили: "После очередного незаконного решения суда по делу Семена Семенченко активисты объявили протест".

Активисты объявили о протесте после решения суда в деле Семенченко: смотрите видео

Коротко о деле Семена Семенченко