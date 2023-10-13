Семьи погибших киевлян-защитников получили знаки отличия от громады Киева
Семьи погибших защитников получили медали "Честь. Слава. Держава" от громады Киева. Знаки отличия вручил мэр Киева Виталий Кличко.
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. Он отметил, что более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте, пишет 24 Канал.
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Сегодня вручил награды семьям погибших защитников и защитниц Украины. От громады Киева медалью "Честь. Слава. Держава" посмертно награжден 41 киевлянин-военнослужащий. Из них 7 – Героев Украины,
– сообщил Виталий Кличко.
Он отметил, что более 100 тысяч киевлян и киевлянок защищают сегодня Украину на фронте.
"Наши защитники делают все, чтобы освободить украинскую землю от российских оккупантов. Среди киевлян-военных есть раненые. Есть те, кто в плену или пропал без вести. И, к сожалению, есть погибшие герои. И сегодня мы почтили память погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу свободу и независимость. История каждого защитника и каждой защитницы – это история о смелости, самоотверженности и любви к Украине. Они настоящие герои. И мы не забудем их доблести и самопожертвования", – подчеркнул мэр Киева.
Он также сообщил, что столичная власть делает все, чтобы комплексно поддерживать семьи погибших защитников.
Город выплачивает материальную помощь, оказывает профессиональную психологическую поддержку. В Киеве есть льготы на бесплатное питание для детей в школах и садах. Также дети ездят на оздоровление и отдых. И мы будем и дальше поддерживать семьи погибших Героев,
– заверил Виталий Кличко.
Отличия вручил мэр Киева Виталий Кличко / Фото КГГА
Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения Киев направил почти 800 миллионов гривен на выплату материальной помощи защитникам и их семьям, еще более 430 миллионов гривен – на обеспечение жильем защитников и их семей.
В поддержку военных частей Киев уже направил более 4,8 миллиарда гривен. Из них около 3,5 миллиарда гривен – в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности.