Семьи погибших требуют справедливости, – Юраш о сбивании самолета МАУ в Иране
В "Слуге народа" объяснили, что большинство заседаний комитетов Рады относительно авикатастрофы в Иране являются закрытыми, ведь многие политические силы стараются политизировать и драматизировать эту трагедию.
Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш и сказал: "Надо понимать, какая цель, а она очень проста – справедливость для семей погибших. Эти семьи нуждаются в справедливости".
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По его словам, чтобы этой цели добиться, нужен определенный процесс, требующий переговоров с иранской стороной.
Мы видим, что канадская делегация экспертов прибыла только 13 января, а наша поехала туда сразу. А все потому, что у нас есть канал коммуникации и есть канал беседы, который уже имеет результаты – Иран признал свою четкую и несомненную роль в уничтожении нашего самолета,
– сказал нардеп.
Также добавил: "Мы проголосовали за постановление, которое очень четко артикулирует соболезнование семьям пострадавшим в этой трагедии, потребность полного расследования и ответственности для тех, кто это сделал. Наибольшая дискуссия была относительно того, что мы коммуницируем в Кабмин, Офис Президента и так далее".
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала