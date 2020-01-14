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      Семьи погибших требуют справедливости, – Юраш о сбивании самолета МАУ в Иране

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      В "Слуге народа" объяснили, что большинство заседаний комитетов Рады относительно авикатастрофы в Иране являются закрытыми, ведь многие политические силы стараются политизировать и драматизировать эту трагедию.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш и сказал: "Надо понимать, какая цель, а она очень проста – справедливость для семей погибших. Эти семьи нуждаются в справедливости".

      Актуально: В Иране арестовали подозреваемых в сбитии самолета МАУ

      По его словам, чтобы этой цели добиться, нужен определенный процесс, требующий переговоров с иранской стороной.

      Мы видим, что канадская делегация экспертов прибыла только 13 января, а наша поехала туда сразу. А все потому, что у нас есть канал коммуникации и есть канал беседы, который уже имеет результаты – Иран признал свою четкую и несомненную роль в уничтожении нашего самолета,
      – сказал нардеп.

      Также добавил: "Мы проголосовали за постановление, которое очень четко артикулирует соболезнование семьям пострадавшим в этой трагедии, потребность полного расследования и ответственности для тех, кто это сделал. Наибольшая дискуссия была относительно того, что мы коммуницируем в Кабмин, Офис Президента и так далее".

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

       

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

      іран літак мау
      Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Верховная Рада Слуга народа
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