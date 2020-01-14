Семьи погибших требуют справедливости, – Юраш о сбивании самолета МАУ в Иране

В "Слуге народа" объяснили, что большинство заседаний комитетов Рады относительно авикатастрофы в Иране являются закрытыми, ведь многие политические силы стараются политизировать и драматизировать эту трагедию.

Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш и сказал: "Надо понимать, какая цель, а она очень проста – справедливость для семей погибших. Эти семьи нуждаются в справедливости".

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По его словам, чтобы этой цели добиться, нужен определенный процесс, требующий переговоров с иранской стороной.

Мы видим, что канадская делегация экспертов прибыла только 13 января, а наша поехала туда сразу. А все потому, что у нас есть канал коммуникации и есть канал беседы, который уже имеет результаты – Иран признал свою четкую и несомненную роль в уничтожении нашего самолета,

– сказал нардеп.

Также добавил: "Мы проголосовали за постановление, которое очень четко артикулирует соболезнование семьям пострадавшим в этой трагедии, потребность полного расследования и ответственности для тех, кто это сделал. Наибольшая дискуссия была относительно того, что мы коммуницируем в Кабмин, Офис Президента и так далее".

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.



Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала