Сім'ї загиблих потребують справедливості, – Юраш про збиття літака МАУ в Ірані

У "Слузі народу" пояснили, що більшість засідань комітетів Ради щодо авікатастрофи в Ірані є закритими, адже багато політичних сил стараються політизувати і драматизувати цю трагедію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат партії "Слуга народу" Святослав Юраш та зазначив: "Треба розуміти, яка ціль, а вона дуже проста – справедливість для сімей загиблих. Ці сім'ї потребують справедливості".

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За його словами, щоб цієї цілі добитись, потрібний певний процес, який потребує переговорів з іранською стороною.

Ми бачимо, що канадська делегація експертів прибула лише 13 січня, а наша поїхали туди одразу. А все тому, що в нас є канал комунікації і є канал бесіди, який вже має результати – Іран визнав свою чітку і безсумнівну роль у знищенні нашого літака,

– сказав нардеп.

Також додав: "Ми проголосували за постанову, яка дуже чітко артикулює співчуття сім’ям постраждалим в цій трагедії, потребу повного розслідування і відповідальності для тих, хто це зробив. Найбільша дискусія була щодо того, що ми комунікуємо до Кабміну, Офісу Президента і так далі".

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня .

. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу