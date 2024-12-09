Прошли оккупацию и лагеря: эмоциональная история семьи, которая с тремя детьми вернулась в Харьков

Семья из Харьковщины через войну прошла страшные испытания оккупацией и лагерями. Однако семье с детьми, к счастью, удалось вернуться на безопасную территорию.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко, отметив, что семья с тремя детьми потеряла свой дом из-за войны, которую начала Россия против Украины. Сейчас семья живет в безопасности в одном из харьковских общежитий.

Смотрите также Настоящая сказка в укрытиях: в Харькове стартовали праздничные дни для детей

История семьи

Анна Черненко отметила, что до начала полномасштабного вторжения семья по работе переехала в село на Купянщине. Люди оказались в оккупации. Россияне не отпустили их домой.

Юля тогда была беременной, им с мужем и детьми пришлось ехать через Россию. Там семью ждали лагеря и безумное давление. В конце концов через третьи страны они в 2022 году вернулись в Харьков,

– сказала корреспондентка.

По ее словам, Юля родила своего третьего ребенка в Украине. Девочку зовут Виктория.

Эмоционально чрезвычайно сложно принять новую реальность и снова обустраивать дом и семейный уют там, где безопасно. Сейчас семья имеет 2 комнаты в общежитии Харькова.

Юля с мужем, детьми, мамой и братом поселились там. Они готовятся к Новому году и главное не сдаются. Юля осваивает новую специальность. В этом ее очень поддерживает муж,

– подчеркнула Анна Черненко.

Она добавила, что очень ценно, когда люди, которые потеряли все, держатся и пытаются быть сильными и продолжают жить, несмотря на чрезвычайные трудности.

Важно, что к вынужденно перемещенным лицам приезжают психологи, чтобы помочь принять новую реальность и двигаться вперед.

Российская армия в очередной раз обстреляла жилой сектор в Купянске Харьковской области, в результате чего погиб 40-летний мужчина, а две женщины получили стресс. По предварительным данным, обстрел осуществлялся из РСЗО "Ураган", повреждены по меньшей мере пять домов.