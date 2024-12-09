Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що сім'я з трьома дітьми втратила свою оселю через війну, яку розпочала Росія проти України. Зараз родина живе у безпеці в одному з харківських гуртожитків.

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Історія родини

Анна Черненко зазначила, що до початку повномасштабного вторгнення сім'я по роботі переїхала до села на Куп'янщині. Люди опинились в окупації. Росіяни не відпустили їх додому.

Юля тоді була вагітною. Їм з чоловіком та дітьми довелося їхати через Росію. Там родину чекали табори та шалений тиск. Врешті-решт через треті країни вони у 2022 році повернулися в Харків,

– сказала кореспондентка.

За її словами, Юля народила свою третю дитину в Україні. Дівчинку звати Вікторія.

Емоційно надзвичайно складно прийняти нову реальність та знову облаштовувати дім та сімейний затишок там, де безпечно. Зараз родина має 2 кімнати у гуртожитку Харкова.

Юля з чоловіком, дітками, мамою та братом оселилися там. Вони готуються до Нового року та головне не здаються. Юля опановує новий фах. У цьому її дуже підтримує чоловік,

– підкреслила Анна Черненко.

Вона додала, що дуже цінно, коли люди, які втратили все, тримаються й намагаються бути сильними та продовжують жити, попри надзвичайні труднощі.

Важливо, що до вимушено переміщених осіб приїздять психологи, щоб допомогти прийняти нову реальність та рухатись вперед.

Російська армія вкотре обстріляла житловий сектор у Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік, а дві жінки зазнали стресу. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ "Ураган", пошкоджено щонайменше п'ять будинків.