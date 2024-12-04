Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Цікаво Росіяни вже біля річки Оскіл: боєць ЗСУ описав дії ворога на Куп'янському напрямку

Що відомо про ворожу атаку по Куп'янську

Слідство встановило, що 4 грудня близько 18:00 російські війська вчергове обстріляли Купʼянськ, внаслідок цього було зафіксовано влучання по приватному житловому сектору.

Загинув 40-річний чоловік. Мати загиблого та 61-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес,

– наголосили правоохоронці.

За попередніми даними, російська армія обстріляла місто з РСЗВ "Ураган".

Які наслідки ворожої атаки по Куп'янську 4 грудня / Фото Харківської обласної прокуратури

У прокуратурі наголосили, що вже розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини Попри складну безпекову ситуацію, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування злочинів, вчинених військовослужбовцями ворога.

Олег Синєгубов, своєю чергою, розповів, що зруйновано або пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків. На місці працюють рятувальні служби, розбір завалів триває.