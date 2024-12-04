Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що для малечі організували дні присвячені різдвяним святам. Місця, де проводять ці події, відомі лише батькам або освітянам.

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"Таких свят дуже не вистачає. Вони потрібні для розвантаження дитячої психіки та соціалізації, адже у Харкові навчання за партами неможливе. Воно проходить лише у змішаному форматі: або у метро, або дистанційно", – сказала вона.

Новорічні вистави для дітей

Анна Черненко наголосила, що новорічні вистави, які організовують для дітей у Харкові дуже необхідні, адже це трішки відвертає увагу від постійних обстрілів.

Дітей шкільного віку у Харкові понад 50 тисяч, з них майже 27 тисяч це внутрішньо переміщені особи.

Кореспондентка підкреслила, що різноманітні заходи до новорічних свят триватимуть до середини січня 2025 року.

Зараз дуже тяжкі часи. Ми (батьки – 24 Канал) дуже вдячні, що наших дітей збирають і дарують їм казку. Це важливо, – зауважила мати дитини, яка відвідала свято.

До слова, на Харківщині триває будівництво підземних шкіл, які забезпечуватимуть безпеку та офлайн-навчання. У селищі Харківського району зводять підземну школу, розраховану на 150 дітей у межах однієї зміни. Ці заклади слугуватимуть також укриттями під час тривог.