Российский беспилотник попал в частный дом, где жил 41-летний Роман Маленко, его 38-летняя жена Наталья и их 17-летняя дочь Ульяна-Кристина, передает 24 Канал.

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Россия убила целую семью

Известно, что мужчина погиб сразу на месте прилета. Его тело деблокировали спасатели. 17-летнюю девушку вытащили из-под завалов еще живой. Она умерла в карете скорой от полученных травм. За жизнь матери врачи боролись более 10 часов, но спасти женщину не удалось.

Раскапывать семью из-под завалов помогали соседи.

Взрыв, потом начался пожар. Побежали спасать соседей. Дым, пожар, стены были завалены. Раскапывали. Я помогал откапывать, когда откопали девушку, она еще была жива,

– вспоминает сосед погибших Олег Николаевич.

Татьяна, соседка погибшей семьи рассказывает, что все происходило очень быстро.

Мы слышали только, как эти мопеды летят. Успевали только приседать. Я кричала, чтобы все сели, потому что подлетало очень близко. И взрывалось где-то неподалеку. Не успели даже сориентироваться. Только услышали крик, и все сразу бросили и побежали на помощь. Потому что все начало гореть. Соседка Наталья кричала. Их с мужем завалило,

– вспомнила женщина в эфире телемарафона.

Старшей дочери погибшей семьи – Виктории – на момент взрыва дома не было, поскольку она живет отдельно. Девушка вспомнила, что недавно у отца был день рождения. Его хотели отпраздновать всей семьей вместе, когда потеплеет. "У мамы должен был быть в июле день рождения. Столько планов было", – говорит Виктория.

Известно, что еще 14 человек получили ранения. 5 находятся в медицинских учреждениях.

В результате попадания вражеских беспилотников получили повреждения и разрушения многоэтажки, здания детсада и гимназии, заведение отдыха, частные дома и другая инфраструктура областного центра, испорчен автотранспорт.