Російський безпілотник влучив у приватний будинок, де мешкав 41-річний Роман Маленко, його 38-річна дружина Наталя та їхня 17-річна донька Уляна-Христина, передає 24 Канал.

Дивіться також Дронова атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 14, троє загиблих

Росія вбила цілу родину

Відомо, що чоловік загинув одразу на місці прильоту. Його тіло деблокували рятувальники. 17-річну дівчину витягли з-під завалів ще живу. Вона померла у кареті швидкої від отриманих травм. За життя матері лікарі боролися понад 10 годин, але врятувати жінку не вдалося.

Розкопувати родину з-під завалів допомагали сусіди.

Вибух, потім почалася пожежа. Побігли рятувати сусідів. Дим, пожежа, стіни були завалені. Розкопували. Я допомагав відкопувати, коли відкопали дівчину, вона ще була жива,
пригадує сусід загиблих Олег Миколайович.

Тетяна, сусідка загиблої родини каже, що усе відбувалося дуже швидко.

Ми чули тільки, як ці мопеди летять. Встигали лише присідати. Я кричала, щоб усі сіли, бо підлітало дуже близько. Та й вибухало десь неподалік. Не встигли навіть зоорієнтуватися. Тільки почули крик, і все відразу покинули і побігли на допомогу. Бо все почало горіти. Сусідка Наталія кричала. Їх з чоловіком завалило,
– пригадала жінка в ефірі телемарафону.

Старшої доньки загиблої родини – Вікторії – на момент вибуху вдома не було, оскільки вона мешкає окремо. Дівчина пригадала, що нещодавно у батька було день народження. Його хотіли відсвяткувати усією родиною разом, коли потеплішає. "У мами мало бути у липні день народження. Стільки планів було", – каже Вікторія.

Відомо, що ще 14 людей отримали поранення. 5 перебувають у медичних закладах.

Внаслідок влучення ворожих безпілотників зазнали пошкоджень та руйнувань багатоповерхівки, будівлі дитсадка та гімназії, заклад відпочинку, приватні будинки та інша інфраструктура обласного центру, понівечено автотранспорт.