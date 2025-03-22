Російський безпілотник влучив у приватний будинок, де мешкав 41-річний Роман Маленко, його 38-річна дружина Наталя та їхня 17-річна донька Уляна-Христина, передає 24 Канал.

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Росія вбила цілу родину

Відомо, що чоловік загинув одразу на місці прильоту. Його тіло деблокували рятувальники. 17-річну дівчину витягли з-під завалів ще живу. Вона померла у кареті швидкої від отриманих травм. За життя матері лікарі боролися понад 10 годин, але врятувати жінку не вдалося.

Розкопувати родину з-під завалів допомагали сусіди.

Вибух, потім почалася пожежа. Побігли рятувати сусідів. Дим, пожежа, стіни були завалені. Розкопували. Я допомагав відкопувати, коли відкопали дівчину, вона ще була жива,

– пригадує сусід загиблих Олег Миколайович.

Тетяна, сусідка загиблої родини каже, що усе відбувалося дуже швидко.

Ми чули тільки, як ці мопеди летять. Встигали лише присідати. Я кричала, щоб усі сіли, бо підлітало дуже близько. Та й вибухало десь неподалік. Не встигли навіть зоорієнтуватися. Тільки почули крик, і все відразу покинули і побігли на допомогу. Бо все почало горіти. Сусідка Наталія кричала. Їх з чоловіком завалило,

– пригадала жінка в ефірі телемарафону.

Старшої доньки загиблої родини – Вікторії – на момент вибуху вдома не було, оскільки вона мешкає окремо. Дівчина пригадала, що нещодавно у батька було день народження. Його хотіли відсвяткувати усією родиною разом, коли потеплішає. "У мами мало бути у липні день народження. Стільки планів було", – каже Вікторія.

Відомо, що ще 14 людей отримали поранення. 5 перебувають у медичних закладах.

Внаслідок влучення ворожих безпілотників зазнали пошкоджень та руйнувань багатоповерхівки, будівлі дитсадка та гімназії, заклад відпочинку, приватні будинки та інша інфраструктура обласного центру, понівечено автотранспорт.