Стало известно, как зовут сыновей Путина от Кабаевой, как и где они живут – расследование

СМИ выяснили, как устроена жизнь двух самых секретных детей России сыновей Владимира Путина от Алины Кабаевой. Оказалось, что их зовут Иван и Владимир.

Ранее в сети звучали домыслы, что Путин имеет троих детей от Кабаевой, однако расследование опровергает это. Центр "Досье" уверяет, что источник, от которого они узнали о жизни сыновей Путина, проверен и действительно работает в его резиденциях.

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Как живут Иван и Владимир Путины

Их нельзя найти в государственных базах данных, с детства они имеют документы прикрытия, которые в основном делают для разведчиков и людей под госзащитой. Их даты рождения знают только ближайшие родственники. Они не летают обычными рейсами, имеют отдельные самолеты. Они не посещают детские сады и школы, им нанимают гувернеров. Они живут в резиденциях под охраной ФСО, ходят на яхтах и ездят на бронепоезде, почти не общаются со сверстниками и редко видят отца. Они – сыновья Владимира Путина,

– пишут журналисты "Досье".

Как пишет издание, первого сына Алина Кабаева в 2015 году в швейцарском Лугано. Второй мальчик родился уже в России, но под наблюдением той же самой врача из Швейцарии, которая вела и первую беременность избранницы Путина

Сыновья Путина не посещают детские сады и школы. И на Валдае, и в поездках обслуживающий персонал живет вблизи детей. Иван и Владимир живут в главном доме с родителями, а их гувернеры и тренеры – в отдельных домах. Под занятия же отведены специальные здания поблизости. Но пешком никто не передвигается: у братьев свои машины с водителями, у учителей и прислуги – отдельные автомобили.

Примерно в 8 – 9 утра ребят привозят к учителям и няням, и они вместе завтракают. Далее Ивана и Владимира ждут занятия по 30 – 45 минут, после чего те идут играть. В распоряжении у детей на Валдае – два пони, кролики и сенбернар, за которым присматривают два кинолога из ФСО.

Также сыновья Путина имеют большую коллекцию конструкторов Lego и iPad – не только для игр, но и для занятий по видеосвязи. Около полудня дети едят, потом дневной сон, а после пробуждения – занятия и спорт. После 8 вечера детей забирают водители, и они почти сразу отправляются спать.

Иногда в резиденции появляются и другие дети – зачастую друзей Алины Кабаевой. Обычно они бывают на Валдае на праздники, однако некоторые из них приезжают чаще. Иногда по вечерам Путин уделяет детям время. В частности, он играет со старшим сыном в хоккей на площадке, который специально там построен. Если запланирована игра с участием Путина, то на лед выходят только отец, Иван и сотрудники ФСО.