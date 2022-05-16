Семью спасли соседи: на Николаевщине россияне до фундамента уничтожили жилой дом

Российские войска 15 мая начали обстреливать жилые дома Березнеговатской общины Николаевской области. В одном из тех, которые полностью уничтожили, были люди.

Они получили ранения, однако благодаря соседям смогли выжить. Об этом рассказала жительница Николаева Елена Бережная, невестка пострадавших.

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Женщина горела живьем

Елена обнародовала фото, где видно, что дом снесли практически к фундаменту. После попадания снаряда жительница смогла выбраться из-под завалов. Однако она в этот момент горела заживо. Когда пострадавшая подбежала к соседям, ее начали тушить.



От дома остались только руины / Фото Елены Бережной

После этого люди пошли доставать из-под завалов и оставшегося там мужчину. Если бы это не успели вовремя сделать, он погиб бы. Врачи диагностировали у потерпевшего контузию, осколочные ранения и перелом грудной клетки.

Хочу публично и искренне поблагодарить всех, кто разбирал завалы и спасал свекра, кто экстренно отвез раненых родителей в больницу, военных, которые помогли быстро пройти блок-посты,

– написала Елена.

Также она поблагодарила правоохранителей, которые очень помогли. Они не только связались с родными потерпевших. Следователи рискуя жизнью поехали на место происшествия и даже нашли в руинах документы.



Место, где раньше был дом / Фото Елены Бережной

Накануне атаковали область ракетами

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 14 мая россияне нанесли ракетный удар по Николаевщине. Также такое случилось и днем раньше.

Однако ракетами оккупанты пытаются разрушать промышленную инфраструктуру региона. А вот артиллерийскими обстрелами уничтожают именно дома гражданских жителей.

Следует заметить, что всего в течение 13 мая все подразделения полиции Николаевской области обработали 396 обращений граждан на горячую линию 102. Большинство вызовов так или иначе касались российских обстрелов.

Атаки мирных жителей фиксируют и начинают расследовать по статье Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны". Однако людей призывали, прежде всего, не игнорировать сигналы тревоги и идти в укрытие. Это ведь часто может спасти жизнь.

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