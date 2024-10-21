Журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел: жуткое видео

В Донецкой области представители "Донбасс Реалии" оказались под вражеским огнем во время съемок репортажа. Известно о раненом журналисте и двух бойцах.

Как отметили в издании, инцидент произошел на Бахмутском направлении.

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Оккупанты ударили по медийщикам в Донецкой области

Отмечается, что один из снарядов упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

В результате обстрела Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов – легкие ранения.

К счастью, обломки не задели оператора Павла Холодова.

Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь. Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет,

– говорится в сообщении СМИ.

Момент прилета во время съемок репортажа: смотрите видео

К слову, российская армия 15 октября ночью обстреляла Николаев ракетами С-300, повредив дом журналистки 24 Канала Анжелики Байбак.