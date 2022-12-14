Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Источник:Владимир Зеленский
Сенат Чехии проголосовал за осуждение Голодомора 1932 – 1933 годов. Страна признала это событие преступлением против человечества и народа.
Стало известно, что в среду, 14 декабря, в Чехии было принято судьбоносное решение. Президент Владимир Зеленский поблагодарил чешскую власть.
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Россия ответит за свои преступления
Глава государства убежден, что подобные решения восстановят историческую справедливость. Более того, Россия рано или поздно поплатится за все совершенные преступления.
Поздравляю решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно,
– отметил Зеленский.
Следует добавить, что страны мира постепенно признают Голодомор геноцидом украинского народа и преступлением против человечества.
Какие страны поддержали резолюцию
- Правительство Ичкерии проголосовало за осуждение Голодомора 1932 – 1933 годов. В правительстве Ичкерии добавили, что чеченский народ с пониманием и сочувствием относится к борьбе украинцев за независимость, ведь у народов обеих стран "одинаковые цели и общего врага".
- В среду, 23 ноября, румынские сенаторы и депутаты проголосовали за осуждение Голодомора, устроенный советской властью украинскому народу в 1932 – 1933 годах.
- 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Как отмечают, Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами.
- Кроме того, парламент Молдовы на заседании 24 ноября принял декларацию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было.
- Немецкий парламент проголосовал за резолюцию, что признает Голодомор геноцидом против украинского народа В Бундестаге заявили, что от голода и репрессий пострадала вся Украина.