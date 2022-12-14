Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Чехии проголосовал за осуждение Голодомора 1932 – 1933 годов. Страна признала это событие преступлением против человечества и народа.

Стало известно, что в среду, 14 декабря, в Чехии было принято судьбоносное решение. Президент Владимир Зеленский поблагодарил чешскую власть.

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Россия ответит за свои преступления

Глава государства убежден, что подобные решения восстановят историческую справедливость. Более того, Россия рано или поздно поплатится за все совершенные преступления.

Поздравляю решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно,

– отметил Зеленский.

Следует добавить, что страны мира постепенно признают Голодомор геноцидом украинского народа и преступлением против человечества.

Какие страны поддержали резолюцию