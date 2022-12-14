Стало відомо, що у середу, 14 грудня, у Чехії прийняли доленосне рішення. Президент Володимир Зеленський подякував чеській владі.
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Росія відповість за свої злочини
Глава держави переконаний, що такі рішення відновлять історичну справедливість. Ба більше, Росія рано чи пізно поплатиться за всі скоєні злочини.
Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче,
– зазначив Зеленський.
Варто додати, що країни світу поступово визнають Голодомор геноцидом українського народу і злочином проти людства.
Які країни підтримали резолюцію
- Уряд Ічкерії проголосував за засудження Голодомору 1932 – 1933 років. В уряді Ічкерії додали, що чеченський народ із розумінням та співчуттям ставиться до боротьби українців за незалежність, адже народи обох країн мають "однакові цілі та спільного ворога".
- У середу, 23 листопада, румунські сенатори та депутати проголосували за засудження Голодомору, який влаштувала радянська влада українському народові у 1932 – 1933 роках.
- 24 листопада Верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932 – 1933 років в Україні геноцидом українського народу. Як зазначають, Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами.
- Крім того, парламент Молдови на засіданні 24 листопада ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.
- Німецький парламент проголосував за резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом проти українського народу. У Бундестазі заявили, що від голоду та репресій постраждала вся Україна.