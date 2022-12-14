Стало відомо, що у середу, 14 грудня, у Чехії прийняли доленосне рішення. Президент Володимир Зеленський подякував чеській владі.

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Росія відповість за свої злочини

Глава держави переконаний, що такі рішення відновлять історичну справедливість. Ба більше, Росія рано чи пізно поплатиться за всі скоєні злочини.

Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче,

– зазначив Зеленський.

Варто додати, що країни світу поступово визнають Голодомор геноцидом українського народу і злочином проти людства.

Які країни підтримали резолюцію