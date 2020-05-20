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Сенат США будет расследовать роботу Байдена-младшего в Украине

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Джозеф и Хантер Байден
Джозеф и Хантер Байден / foxnews.com

Комитет сената по внутренней безопасности и правительственных дел США вызывает в суд свидетеля по работе Хантера Байдена в украинской энергетической фирме Burisma. Это первая повестка в суд реального свидетеля по делу, касающегося возможного давления на Украину и влияния на ход выборов в США.

Повестка в суд – это лишь один из нескольких шагов, которые делают республиканцы в расследовании, связанного с конкурентом Трампа на предстоящих выборах, Джо Байденом. Комитет сената по внутренней безопасности и правительственных дел может вызвать на допрос представителей фирмы Blue Star Strategies, сообщает CNN.

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Так, председатель комитета Рон Джонсон вызывает для дачи показаний пиар-фирму Blue Star Strategies и требовать у нее документы для ознакомления. Именно эта фирма работала с украинской компанией Burisma, в совете директоров которой был сын Джо Байен – Хантер.

Почему это важно

Это первая повестка в суд, санкционированная Джонсоном в отношении Burisma и Хантера Байдена, которая началась после окончания судебного разбирательства по делу об импичменте.

Республиканцы предполагают, что Байден-младший получил должность в Burismа ради влияния украинской власти на Джона Байдена, который был в то время вице-президентом США.

Что известно о компании Burisma?
Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский, а зарегистрирована она на Кипре.

По данным реестра Кипра, в Совете директоров компании, в частности – бывший президент Польши Александр Квасьневский, инвестиционный банкир Алан Аптер, бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и дочь Николая Злочевского Карина. До недавнего времени в Совет входил и сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер.

Фирма Blue Star Strategies пока не комментирует ситуацию, пишет CNN. Однако, генеральный директор Blue Star Карен Трамонтана в среду написала письмо комитета. В нем говорится, что фирма предоставляла ответы комитету в декабря 2019 года и дважды на этой неделе, когда тот нуждался в дополнительной информации.

В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?

  • С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.
  • "Дело Байдена" в конце 2019 года спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняли в давлении на украинскую власть
  • В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma".
  • Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Однако, довести дело импичмента до конца не удалось: за него не проголосовал Сенат.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости США Виктор Шокин Импичмент Трампа Новости политики Burisma Джозеф Байден
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