Сенат США розслідуватиме роботу Байдена-молодшого в Україні

Комітет сенату з внутрішньої безпеки і урядових справ США викликає до суду свідка щодо роботи Гантера Байдена в українській енергетичній фірмі Burisma. Це перша повістка до суду реального свідка у справі, що стосується ймовірного тиску на Україну і впливу на хід виборів у США.

Повістка до суду – це лише один з декількох кроків, які роблять республіканці щодо розслідування, пов'язаного з конкурентом Трампа на майбутніх виборах, Джо Байденом. Комітет сенату з внутрішньої безпеки і урядових справ може викликати на допит представників фірми Blue Star Strategies, повідоямляє CNN.

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Так, голова комітету Рон Джонсон викликає для свідчень піар-фірму Blue Star Strategies і вимагатиме у неї документи для ознайомлення. Саме ця фірма працювала з українською компанією Burisma, в раді директорів якої був син Джо Байена – Гантер.

Чому це важливо

Це перша повістка в суд, санкціонована Джонсоном щодо Burisma і Гантера Байдена, яка почалася після закінчення судового розгляду у справі про імпічмент.

Республіканці припускають, що Байден-молодший отримав посаду в Burismа заради впливу української влади на Джона Байдена, який був у той час віце-президентом США.

Що відомо про компанію Burisma? Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський, а зареєстрована вона на Кіпрі.



За даними реєстру Кіпру, у Раді директорів компанії, зокрема – колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, інвестиційний банкір Алан Аптер, колишній керівник Антитерористичного Центру ЦРУ Джозеф Кофер Блек та донька Миколи Злочевського Каріна. Донедавна до Ради входив і син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, Гантер.

Фірма Blue Star Strategies поки не коментує ситуацію, пише CNN. Однак, генеральний директор Blue Star Карен Трамонтана в середу написала лист комітету. У ньому йдеться, що фірма надавала відповіді комітету в грудні 2019 року і двічі на цьому тижні, коли було той потребував додаткової інформації.

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