Сенат США единогласно провозгласил Путина военным преступником

Сенат США, как стало известно 15 марта, одобрил резолюцию касаемо Владимира Путина. В документе российский диктатор фактически признан военным преступником.

Также сенаторы требуют расследования в отношении Путина и его режима. Речь, конечно, о преступлении вторжения России в Украину.

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Путин – военный преступник

В Сенате США 15 марта поздно вечером приняли примечательную резолюцию, причем единогласно (с полной поддержкой обеих партий – демократов и республиканцев). В документе указано, что:

Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечества", совершаемые российскими войсками под руководством Владимира Путина в Украине.

Сенаторы также призывают международные уголовные суды расследовать преступления Путина, его совета безопасности и военных командиров.

Эти зверства заслуживают расследования как военные преступления,

– сказал лидер большинства Сената Чак Шумер.

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резолюция Сената – не закон. Но является значительным проявлением давления законодателей на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот занял ещепротив агрессии Путина.