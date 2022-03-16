Сенат США единогласно провозгласил Путина военным преступником
16 марта 2022 , 03:53Читати новину українською
Источник:Associated Press
Сенат США, как стало известно 15 марта, одобрил резолюцию касаемо Владимира Путина. В документе российский диктатор фактически признан военным преступником.
Также сенаторы требуют расследования в отношении Путина и его режима. Речь, конечно, о преступлении вторжения России в Украину.
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Путин – военный преступник
В Сенате США 15 марта поздно вечером приняли примечательную резолюцию, причем единогласно (с полной поддержкой обеих партий – демократов и республиканцев). В документе указано, что:
- Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечества", совершаемые российскими войсками под руководством Владимира Путина в Украине.
- Сенаторы также призывают международные уголовные суды расследовать преступления Путина, его совета безопасности и военных командиров.
Эти зверства заслуживают расследования как военные преступления,
– сказал лидер большинства Сената Чак Шумер.
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