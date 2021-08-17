котт назвал захват талибами власти в Афганистане непринужденным и унизительным поражением США за последние десятилетия.
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Сенатор выдвинул обвинения Джо Байдена
По мнению Рика Скотта, безопасность президента США Джо Байдена сделала мир более опасным.
Кричащая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же экстремистов, правивших ею 11 сентября 2001,
– говорится в заявлении сенатора.
Именно поэтому Скотт призвал лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Байдена".
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Среди вопросов, которые подлежат расследованию, сенатор назвал:
- причины переноса ранее установленных сроков вывода войск на более ранний период,
- как администрация готовилась к выводу войск,
- на каких разведданных она основывалась и другие.
Какая сейчас ситуация в Афганистане
- 15 августа террористы "Талибана" захватили власть в столице Афганистана городе Кабул. После переговоров власти согласились сдать город, поэтому, исламисты взяли под контроль весь Афганистан.
- Поразительно, но президент Афганистана покинул свой народ на произвол судьбы и бежал из страны. Мол, чтобы "избежать кровопролития".
- Жители столицы пытались бежать из Афганистана. Единственный шанс – вылететь самолетом из аэропорта Кабула. Из-за этого там образовался страшный хаос.
- Люди в отчаянии цеплялись на шасси самолета, чтобы покинуть страну. СМИ пишут, что люди пытаются улететь из Кабула, привязывая себя к воздушным судам с внешней стороны, ведь места всем не хватает. Те, кто не может удержаться – падают и разбиваются.
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