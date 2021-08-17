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Сенатор выдвинул обвинения Джо Байдена

По мнению Рика Скотта, безопасность президента США Джо Байдена сделала мир более опасным.

Кричащая неспособность президента Байдена осуществить стратегический вывод американских войск из Афганистана вернула эту страну в руки тех же экстремистов, правивших ею 11 сентября 2001,

– говорится в заявлении сенатора.

Именно поэтому Скотт призвал лидера сенатского большинства Чака Шумера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "немедленно начать двухпартийное и двухпалатное расследование неудачного вывода американских войск администрацией Байдена".

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Среди вопросов, которые подлежат расследованию, сенатор назвал:

причины переноса ранее установленных сроков вывода войск на более ранний период,

как администрация готовилась к выводу войск,

на каких разведданных она основывалась и другие.

Обратите внимание! Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Несмотря на это, Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.

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