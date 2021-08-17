Скотт назвав захоплення талібами влади в Афганістані невимушеною і принизливою поразкою США за останні десятиліття.

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Сенатор висунув звинувачення Джо Байдену

На думку Ріка Скотта, безпечність президента США Джо Байдена зробила світ більш небезпечним.

Кричуща нездатність президента Байдена здійснити стратегічне виведення американських військ з Афганістану повернула цю країну в руки тих же екстремістів, які правили нею 11 вересня 2001 року,

– мовиться у заяві сенатора.

Саме тому Скотт закликав лідера сенатської більшості Чака Шумера і спікера Палати представників Ненсі Пелосі "негайно почати двопартійні та двопалатні розслідування невдалого виведення американських військ адміністрацією Байдена".

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Серед питань, які підлягають розслідуванню, сенатор назвав:

причини перенесення раніше встановлених термінів виведення військ на більш ранній період,

як адміністрація готувалася до виведення військ,

на яких розвідданих вона ґрунтувалася та інші.

Зверніть увагу! Ситуація в Афганістані загострилася після того, як США почали виводити звідти свої війська. Попри це, Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним.

Яка зараз ситуація в Афганістані