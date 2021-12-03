Сенат США одобрил финансирование правительства до 18 февраля 2022 года

Сенат США 2 декабря поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.

Как происходило голосование

Продолжение финансирования поддержали 69 сенаторов. В то же время 28 выступили против.

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Финансирование федерального правительства продолжили на фоне пандемии COVID-19, очередного всплеска заболеваемости и опасений по поводу нового штамма Омикрон.

Кстати, группа республиканцев-консерваторов была против такого решения. Все из-за распоряжения Джо Байдена об обязательной вакцинации против COVID-19.

Правительство приближается к верхней границе заимствований

Ранее Палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля. Согласно результатам голосования, 221 член палаты представителей поддержал решение, а 212 человек высказались "против".

Федеральное правительство приближается к достижению верхнего предела заимствований в 28,9 триллионов долларов. По оценкам Министерства финансов, достичь этого предела могут уже к 15 декабря.

Неспособность продлить действующее положение или поднять верхнюю границу заимствований вовремя могут повлечь за собой правительственный дефолт, угрожающий экономической катастрофой.

Что известно об угрозе дефолта в США