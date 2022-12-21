Перед выступлением Зеленского Сенат утвердил нового посла США в России

Сенат США 21 декабря утвердил нового посла США в России – Линн Трейси. Это произошло в канун выступления Владимира Зеленского в Конгрессе.

Что известно о новом после США в России

Назначение Трейси одобрили 93 сенатора. Против были только двое – сенаторы-республиканцы.

К теме Впервые за границу после вторжения: все, что известно о визите Зеленского в США

Трейси заменит в должности Джона Салливана, которого послом США в России назначал еще Дональд Трамп. О политике известно, что ранее она была послом США в Армении, а также работала старшим советником по делам России в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США. Кроме того, Трейси была заместителем главы миссии в посольстве США в Москве.

В Сенате отметили, что голосование по Трейси состоялось в день визита президента Украины для того, чтобы показать Киеву свою поддержку.

Зеленский приехал в США: что известно