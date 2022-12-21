Перед выступлением Зеленского Сенат утвердил нового посла США в России
Источник:CBS News
Сенат США 21 декабря утвердил нового посла США в России – Линн Трейси. Это произошло в канун выступления Владимира Зеленского в Конгрессе.
Что известно о новом после США в России
Назначение Трейси одобрили 93 сенатора. Против были только двое – сенаторы-республиканцы.
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Трейси заменит в должности Джона Салливана, которого послом США в России назначал еще Дональд Трамп. О политике известно, что ранее она была послом США в Армении, а также работала старшим советником по делам России в Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепа США. Кроме того, Трейси была заместителем главы миссии в посольстве США в Москве.
В Сенате отметили, что голосование по Трейси состоялось в день визита президента Украины для того, чтобы показать Киеву свою поддержку.
Зеленский приехал в США: что известно
- С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Зеленский не уезжал за пределы нашей страны. В первую заграничную поездку он отправился в США – по приглашению президента Джо Байдена.
- В Вашингтоне активно готовились к приезду украинской делегации. Возле Капитолия и на улицах города были вывешены сине-желтые флаги.
- Известно, что в США Зеленский встретится с Байденом, проведет другие двусторонние встречи и выступит перед Конгрессом. В то же время, Белый дом объявит о предоставлении нашей стране нового пакета военной помощи, в который войдут системы ПВО Patriot.