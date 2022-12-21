Що відомо про нового посла США в Росії
Призначення Трейсі схвалили 93 сенатори. Проти були лише двоє – сенатори-республіканці.
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Трейсі замінить на посаді Джона Саллівана, якого послом США у Росії призначав ще Дональд Трамп. Про політикиню відомо, що раніше вона була послом США у Вірменії, а також працювала старшим радником у справах Росії в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу США. Крім того, Трейсі була заступницею голови місії в посольстві США в Москві.
У Сенаті наголосили, що голосування за Трейсі відбулося у день візиту президента України для того, щоб показати Києву свою підтримку.
Зеленський приїхав у США: що відомо
- З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Зеленський не виїжджав за межі нашої країни. У першу закордонну поїздку він вирушив у США – на запрошення президента Джо Байдена.
- У Вашингтоні активно готувалися до приїзду української делегації. Біля Капітолія та на вулицях міста вивісили синьо-жовті прапори.
- Відомо, що у США Зеленський зустрінеться з Байденом, проведе інші двосторонні зустрічі, а також виступить перед Конгресом. Водночас Білий дім оголосить про надання нашій країні нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть системи ППО Patriot.