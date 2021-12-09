Сенат США отклонил требование Байдена о прививках работников частных компаний

Сенат США заблокировал мандат Джо Байдена относительно обязательной вакцинации работников предприятий, где трудоустроены больше 100 человек.

Если же работники не прививаются, мандат предусматривал обязательное еженедельное тестирование на коронавирус. За аннулирование требования Байдена проголосовали 52 сенатора.

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Судьи пока приостановили исполнение мандата. Теперь документ поступит в Палату представителей. В то же время СМИ предполагают, что требование останется действующим.

Решение Сената вызвало в США неоднозначную реакцию.

Позиция ООН касаемо обязательной вакцинации

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что любые требования к вакцинации должны отвечать сразу 4 принципам:

законности;

необходимости;

пропорциональности;

недискриминации.

В ООН подчеркнули: каждая страна, которая вводит обязательную вакцинацию против COVID-19, должна гарантировать своим гражданам соблюдение прав человека.

Смертность от COVID-19 возросла

По состоянию на 8 декабря в ВОЗ заявили, что в течение последней недели количество смертей от коронавируса возросло. Жуткий показатель вырос сразу на 10%.

По состоянию на 5 декабря коронавирус в мире унес 5,2 миллиона жизней.

В ВОЗ подчеркнули, что вакцинация должна продолжаться.

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