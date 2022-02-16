Сенат США подготовил законопроект о немедленных санкциях против России
В верхнюю палату Конгресса США был внесен законопроект о санкциях против России уже на нынешнем этапе. Документ подготовила группа сенаторов-республиканцев.
Поведение России может истощить украинцев
Законопроект предусматривает немедленное введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, он должен привести к масштабным экономическим потерям для государства-агрессора.
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Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину. Они могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом,
– заявил автор законопроекта Джим Риш.
Член Комитета по международным отношениям добавил, что документ также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.
У законопроекта символическое название
У нового законопроекта символическая аббревиатура NYET (от русского слова "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory, то есть "Никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали более 30 сенаторов-республиканцев.
Документ был внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.
Что известно о санкциях США против России
- Президент США заявил, что в случае нападения России против нее введут "разрушительные" ограничения.
- Они могут привести к экономической катастрофе в стране.
- В то же время президент Владимир Зеленский призывает партнеров немедленно ввести санкции, ведь когда война начнется будет поздно.
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