Сенат США подготовил законопроект о немедленных санкциях против России

В верхнюю палату Конгресса США был внесен законопроект о санкциях против России уже на нынешнем этапе. Документ подготовила группа сенаторов-республиканцев.

Поведение России может истощить украинцев

Законопроект предусматривает немедленное введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, он должен привести к масштабным экономическим потерям для государства-агрессора.

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Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину. Они могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом,

– заявил автор законопроекта Джим Риш.

Член Комитета по международным отношениям добавил, что документ также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.

У законопроекта символическое название

У нового законопроекта символическая аббревиатура NYET (от русского слова "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory, то есть "Никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали более 30 сенаторов-республиканцев.

Документ был внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами зашли в тупик.

Что известно о санкциях США против России

Президент США заявил, что в случае нападения России против нее введут "разрушительные" ограничения.

Они могут привести к экономической катастрофе в стране.

В то же время президент Владимир Зеленский призывает партнеров немедленно ввести санкции, ведь когда война начнется будет поздно.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!