Как сообщает авторитетное американское издание, демократы осознают, что "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и позволит Путину шантажировать своих врагов.
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Но поскольку Сенат готовится на следующей неделе проголосовать за закон от сенатора Теда Круза, который заставит Байдена ввести эти санкции, демократы в среду сообщили о значительном изменении своей позиции. При отсутствии неожиданного развития событий ожидается, что законопроект Круза не достигнет барьера в 60 голосов.
Причина, а словам демократов, заключается в том, что они не хотят подрывать Байдена, пока он сотрудничает с Россией из-за ее военного наращивания на границе с Украиной.
Сейчас очень важно, чтобы мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками, а Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я считаю, что поправка несвоевременна,
– сказала сенатор Джин Шахин о законопроекте Круза.
Зато сам Круз уже отвергает аргументы демократов, утверждая, что они заинтересованы лишь в политическом прикрытии Байдена.
Российский трубопровод, который фактически завершен, но ожидает сертификацию, сейчас используется США и их европейскими партнерами, включая Германию, как рычаг против России, предупреждая, что трубопровод не заработает, если Путин пойдет на Украину.
Что известно о строительстве "Северного потока-2"
- Россия построила газопровод "Северный поток-2". Однако перед запуском газопровод надо сертифицировать, он должен соответствовать всем европейским нормам.
- 16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода. Причина – необходимость реорганизации в соответствии с немецким законодательством.
- Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию российского газопровода приостановили из-за принятия их позиции. Там добавили, что это только "первый шаг".
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