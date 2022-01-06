Як повідомляє авторитетне американське видання, демократи усвідомлюють, що "Північний потік-2" поставить під загрозу енергетичну безпеку Європи і дозволить Путіну шантажувати своїх ворогів.

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Але оскільки Сенат готується наступного тижня проголосувати за закон від сенатора Теда Круза, який змусить Байдена ввести ці санкції, демократи в середу повідомили про значну зміну своєї позиції. За відсутності несподіваного розвитку подій, очікується, що законопроєкт Круза не досягне бар'єру в 60 голосів.

Причина, а словами демократів, полягає в тому, що вони не хочуть підривати Байдена, поки він співпрацює з Росією через її військове нарощування на кордоні з Україною.

Наразі дуже важливо, щоб ми дуже тісно співпрацювали з нашими союзниками, а Німеччина є одним із цих дуже важливих союзників. І тому я вважаю, що поправка невчасна,

– сказала сенаторка Джин Шахін про законопроект Круза.

Натомість сам Круз вже відкидає аргументи демократів, стверджуючи, що вони зацікавлені лише в політичному прикритті Байдена.

Зверніть увагу! Уряд Німеччини підтримав будівництво газопроводу через дешеву енергію, яку він принесе в країну, попри заперечення США та інших європейських союзників.

Російський трубопровід, який фактично завершений, але очікує на сертифікацію, зараз використовується США та їхніми європейськими партнерами, включаючи Німеччину, як важіль проти Росії, попереджаючи, що трубопровід не запрацює, якщо Путін рухатиметься на Україну.

Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"

Росія збудувала газопровід "Північний потік-2". Однак перед запуском газопровід треба сертифікувати, він має відповідати всім європейським нормам.

16 листопада Німеччина призупинила процес сертифікації російського газогону. Причина – необхідність реорганізації відповідно до німецького законодавства.

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявила, що розгляд заявки на сертифікацію російського газопроводу призупинили через прийняття їхньої позиції. Там додали, що це тільки "перший крок".

Це цікаво – українські компанії також сертифікуватимуть "Північний потік-2": дивіться відео