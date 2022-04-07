Сенат США запретил импорт российских нефти и газа

Сенат США принял законопроект о запрете импорта нефти и газа из России из-за войны против Украины.

Эмбарго на российские энергоносители

За решение проголосовали единогласно – все 100 сенаторов. Закон предусматривает запрет импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России.

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Почти месяц назад Президент США Джо Байден подписал указ, предусматривавший, по сути, те же шаги. Законопроект Сената ужесточает распоряжение Байдена, это значительно усложнит его отмену для будущих президентов.

Запрет на импорт нефти был принят сразу после единогласного одобрения Сенатом законопроекта об отмене норм торговых отношений России с Соединенными Штатами. Законодательство также разорвет привычные торговые отношения с Беларусью.

Цель этого пакета задействовать все инструменты экономического давления на Владимира Путина и его сторонников-олигархов. Путинская Россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, который существовал после окончания Второй мировой войны,

– сказал сенатор Рон Уайден, штат Джорджия.

Ожидается, что как законопроект о запрете нефти, так и закон о статусе торговли получат голоса в Палате представителей на следующий день, 8 апреля. Эксперты считают, что за них проголосуют подавляющее большинство парламентариев.

Напомним, накануне США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали дочери Владимира Путина, жена и дочь Сергея Лаврова, а также члены Совбеза. Кроме этого, санкции наложили и на "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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