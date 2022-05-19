Сенат утвердил Бринк на должность посла США в Украине, – СМИ

Сенат утвердил назначение Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Накануне кандидатуру политика одобрил комитет Сената по иностранным делам.

Об этом стало известно из публикаций СМИ под утро 19 мая (по киевскому времени). Однако на сайте Сената пока такую ​​информацию не обнародовали.

Днем ранее Посольство США официально вернулось в Киев

Поддержали все без исключений

Назначение было подтверждено голосовым голосованием. По данным Reuters, оно было единогласным. После назначения выступил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Его слова процитировал ресурс Politico.

Посол там, в это критическое время, когда Соединенные Штаты продолжают помогать украинскому народу… Это замечательная вещь, которая поможет продвигать мир, безопасность и свободу. Я уверен, что она будет выдающимся послом,

– подчеркнул Шумер.

Следует отметить, что в Комитете иностранных дел также проголосовали за назначение единогласно. "После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец-то имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова", – отметили тогда в Сенате.

Коротко о Бриджит Бринк

Дипломат родом из Мичигана и владеет сразу несколькими языками – русским, грузинским, словацким, сербским и французским.

Чиновника в 2019 году назначили послом США в Словакии. Тогда ее кандидатуру предложил действующий президент Дональд Трамп.

Кроме того, она раньше работала в Узбекистане и Грузии. В целом ее дипломатическая карьера длится уже 25 лет.

В частности, Бринк была еще старшей советницей и заместителем помощника секретаря Бюро по вопросам Европы при Госдепе США. Там она отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой, а также Кавказом.

Почему так долго не было посла

Посольство США в Украине не имело до этого подтвержденного посла еще с мая 2019 года. Тогдашний президент Дональд Трамп принял решение об отзыве Мари Йованович. CNN указывает, что это было обусловлено, в частности, давлением бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани.

Однако президент и до отзыва не раз критиковал работу Йованович. А вот по данным BuzzFeed, причиной было давление со стороны христианских общин во главе с американским пастором Дэйлом Армстронгом. Якобы госпожа посол приняла участие в Марше равенства. Многие христиане США якобы возмутились, что таким образом Йованович от имени страны поддержала ЛГБТ-сообщество.

Кто занимался этой работой

Пока в Украине не было посла страны, здесь работала временно поверенная по делам США Кристина Квин. Теперь она вернется в Вашингтон.

В интервью 24 каналу, которое вышло 17 мая, временная глава посольства США заверила, что последние три года ее работы были незабываемыми. Также она предположила, что не будет иметь более важных дел, которые были здесь.

Интервью с Квином об актуальных вопросах и любви к Украине: смотрите видео