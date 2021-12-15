В Сенате США пытаются вернуть в бюджет санкции по "Северному потоку-2"

Санкции со стороны США к российскому "Северному потоку-2" могут вернуть в бюджет страны. По меньшей мере, на это надеется сенатор Тед Круз.

Он предложил демократам договоренность, которая может устроить обе стороны. Однако пока неизвестно, как именно к этому отнеслись в администрации Белого дома.

Тем временем Цена идет вверх: стоимость газа в Европе превысила 1500 долларов за тысячу кубов

Сенатор Круз пытается вернуть в бюджет США санкции против "Северного потока-2"

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил лидеру большинства в Сенате Чарльзу Шумеру дипломатическое соглашение. Суть его такова:

Республиканцы разблокируют процесс назначения послов Соединенных Штатов Америки.

А демократы в ответ позволят вернуть в оборонный бюджет страны санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Также Круз сообщил журналистам, что поговорил об этом предложении не только с Шумером, но и с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. И очень надеется, что на этот раз договориться удастся.

Сегодня утром я разговаривал с госсекретарем Блинкеном, который бы очень хотел, чтобы пакет послов, который я предложил очистить, прошел. У меня есть предложение. И все в руках Шумера,

– сказал сенатор.

Напомним, сейчас согласование послов Белым домом фактически в тупике, ведь:

Процесс заблокировали в Сенате по инициативе Теда Круза и другого сенатора – Джоша Хоули.

Эта блокировка, собственно, началась именно для того, чтобы администрация президента Джо Байдена согласилась на санкции против "Северного потока-2".

Чарльз Шумер прокомментировал журналистам заявление Круза. Он сказал, что сделал республиканцу "встречное предложение", но не захотел раскрывать его подробности.

Ситуация вокруг "Северного потока-2" дальше не вполне ясна:

Президент Зеленский заявил, что запуск Северного потока-2 приведет к разрушению безопасности центральной и восточной Европы.

А вот новый канцлер Австрии Карл Нехаммер убежден, что блокировка "Северного потока-2" помешает Евросоюзу.

В Германии же, где и идет процесс сертификации газопровода, говорят, что нормам ЕС российский газопровод не отвечает – пока.

Актуальное видео по теме: действительно ли правительство Германии может заблокировать "Северный поток-2"