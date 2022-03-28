В Сенате США споры из-за законопроекта об остановке торговых отношений с Россией, – СМИ
Источник:The Hill
Законопроект о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией в сенате США стал предметом жарких споров. Принятие законопроекта может затянуться на несколько недель.
Дело в позиции сенатора Рэнда Пола из-за формулировки санкций. По словам СМИ, это "разбивает надежды на скорейшее принятие законопроекта.
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Что требует Рэнд Пол
Сенатор Пол требует, чтобы к законопроекту добавили его формулировки, связанные с санкциями за нарушение прав человека".
Он предупредил, что заблокирует быстрое принятие резолюции, которая предлагает поддержку Украине и осуждает вторжение России, если сторонники не включат формулировку о том, что такое нарушение прав человека.
Ранее сенаторы пришли к компромиссу по законопроекту о запрете импорта нефти из России. Но документ должен рассматриваться в паре с законопроектом о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией, поэтому споры по одному из них могут привести к задержке в процессе одобрения обоих.
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