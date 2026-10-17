"Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь обрушился на Трампа

Сенатор США Ричард Блюменталь резко раскритиковал Дональда Трампа за его отказ усилить давление на Россию. Он заявил, что американский президент выступает на стороне Путина и тех, кто поддерживает российскую военную машину.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Что сенатор США сказал о Трампе?

Ричард Блюменталь, сенатор от штата Коннектикут, который разрабатывал так называемый "закон Грема", осудил решение Трампа не вводить новые меры давления на Россию в рамках этого законодательства.

По мнению демократа, позиция президента США противоречит воле большинства американцев, их представителей в Конгрессе и европейских союзников Вашингтона.

Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников,

– написал Блюменталь.

Сенатор также заявил, что решение американского президента не связано с национальной безопасностью США. Оно продиктовано стремлением Трампа угодить российскому лидеру.

Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка,

– подчеркнул Блюменталь.

Что предшествовало скандалу?

Еще 16 октября Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от введения санкций против России в соответствии с "законом Грема", объяснив это национальными интересами. Этому предшествовали неоднократные обращения законодателей: 8 октября сенаторы от обеих партий направили письмо в администрацию, а 15 октября двухпартийная группа призвала Трампа выполнить санкционные полномочия.

Решение о блокировании санкционного механизма напрямую связано с так называемым ""дизельное соглашение"" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Из-за дефицита топлива и роста цен накануне выборов американская администрация согласилась исключить российский дизель из-под санкций до апреля 2027 года в обмен на поставку более 300 тысяч тонн нефтепродуктов.

На этом фоне в Конгрессе США уже представлен законопроект, цель которого – заблокировать эту сделку и заставить Белый дом ввести новые ограничения против российской энергетики.