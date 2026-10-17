Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости политики "Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь обрушился на Трампа
17 октября, 10:14
2

"Подлый и трусливый поступок": сенатор Блюменталь обрушился на Трампа

Вероника Соцкова

Сенатор США Ричард Блюменталь резко раскритиковал Дональда Трампа за его отказ усилить давление на Россию. Он заявил, что американский президент выступает на стороне Путина и тех, кто поддерживает российскую военную машину.

Об этом он написал в социальной сети Х.

Что сенатор США сказал о Трампе?

Ричард Блюменталь, сенатор от штата Коннектикут, который разрабатывал так называемый "закон Грема", осудил решение Трампа не вводить новые меры давления на Россию в рамках этого законодательства.

По мнению демократа, позиция президента США противоречит воле большинства американцев, их представителей в Конгрессе и европейских союзников Вашингтона.

Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто способствует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников, 
– написал Блюменталь.

Сенатор также заявил, что решение американского президента не связано с национальной безопасностью США. Оно продиктовано стремлением Трампа угодить российскому лидеру.

Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка, 
– подчеркнул Блюменталь.

Что предшествовало скандалу?

Еще 16 октября Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от введения санкций против России в соответствии с "законом Грема", объяснив это национальными интересами. Этому предшествовали неоднократные обращения законодателей: 8 октября сенаторы от обеих партий направили письмо в администрацию, а 15 октября двухпартийная группа призвала Трампа выполнить санкционные полномочия.

Решение о блокировании санкционного механизма напрямую связано с так называемым ""дизельное соглашение"" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Из-за дефицита топлива и роста цен накануне выборов американская администрация согласилась исключить российский дизель из-под санкций до апреля 2027 года в обмен на поставку более 300 тысяч тонн нефтепродуктов.

На этом фоне в Конгрессе США уже представлен законопроект, цель которого – заблокировать эту сделку и заставить Белый дом ввести новые ограничения против российской энергетики.