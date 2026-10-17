Про це він написав у соцмережі Х.

Що сенатор США сказав про Трампа?

Річард Блюменталь, сенатор від штату Коннектикут, який розробляв так званий "закон Грема", засудив рішення Трампа не запроваджувати нових кроків для тиску на Росію в межах цього законодавства.

На думку демократа, позиція президента США суперечить волі більшості американців, їхніх представників у Конгресі та європейських союзників Вашингтона.

Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників,

– написав Блюменталь.

Сенатор також заявив, що рішення американського президента не пов'язане з національною безпекою США. Воно продиктоване прагненням Трампа догодити російському лідеру.

Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку,

– наголосив Блюменталь.

Що передувало скандалу?

Ще 16 жовтня Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема", пояснивши це національними інтересами. Цьому передували неодноразові звернення законодавців: 8 жовтня сенатори від обох партій надіслали листа до адміністрації, а 15 жовтня двопартійна група закликала Трампа виконати санкційні повноваження.

Рішення про блокування санкційного механізму безпосередньо пов'язане з так званою "дизельною угодою" між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Через дефіцит пального та зростання цін напередодні виборів американська адміністрація погодилася вивести російський дизель з-під санкцій до квітня 2027 року в обмін на постачання понад 300 тисяч тонн нафтопродуктів.

На тлі цього у Конгресі США вже представили законопроєкт, який має на меті заблокувати цю угоду та змусити Білий дім запровадити нові обмеження проти російської енергетики.