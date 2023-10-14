В сети распространили короткое видео, на котором сенатор от штата Алабама Томми Табервилл упал, когда сходил с трапа самолета. Ранее он всячески высмеивал "угловатость" президента США Джо Байдена.
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Сенатор споткнулся и оступился
Видео с падением Таберрвилла обнародовали в соцсетях. Оно вызвало насмешку пользователей над самим "шутником".
Комментируя конфузы с Байденом, сенатор-республиканец всячески высмеивал его.
Он падает каждый раз, когда я включаю телевизор,
– заявлял он.
Однако, как отмечают пользователи, карма Табервилла все-таки догнала. На обнародованной записи он спускается по трапу и случайно оступается. В то же время, в отличие от Байдена, сенатор буквально скатился по лестнице.
Байден упал на сцене в Колорадо
- Президент США Джо Байден случайно свалился на сцене. Это произошло после вручения дипломов на открытии Академии Военно-воздушных сил в штате Колорадо.
- Как оказалось, американский лидер перецепился через мешок с песком. Встать Байдену помогла охрана.
- Затем американский президент показал охране мешок с песком, через который он споткнулся. А после Байден уселся на стул и продолжил наблюдать за церемонией. К счастью, с Байденом все хорошо и после падения он чувствует себя хорошо.