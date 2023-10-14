У мережі поширили коротке відео, на якому сенатор від штату Алабама Томмі Табервілл впав, коли сходив з трапу літака. Раніше він всіляко висміював "незграбність" президента США Джо Байдена.

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Сенатор спотикнувся та оступився

Відео із падінням Табервілла оприлюднили у соцмережах. Воно викликало глузування користувачів уже над самим "жартівником".

Коментуючи конфузи з Байденом, сенатор-республіканець усіляко висміював його.

Він падає щоразу, коли я вмикаю телевізор,

– заявляв він.

Однак, як зазначають користувачі, карма Табервілла все ж наздогнала. На оприлюдненому записі він спускається трапом і випадково оступається. Водночас, на відміну від Байдена, сенатор буквально скотився вниз сходами.

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