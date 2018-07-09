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Сенатор США выступила с резким заявлением в сторону России

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Джони Эрнст
Джони Эрнст / Washington Examiner

Дональду Трампу стоит быть осторожным в любых дискуссиях с Владимиром Путиным во время встречи двух президентов. И хотя интересы Вашингтона и Москвы во многом не совпадают, однако это не нивелирует необходимость проведения двусторонних переговоров между двумя лидерами.

Такое мнение в эфире CBS News выразила американский сенатор-республиканец Джони Эрнст.

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В то же время, главе Белого дома, по словам сенатора, следует понимать, что две страны "никогда не станут настоящими друзьями".

(...) Я бы предостерегла президента от ведения дискуссии с Москвой. Очевидно, что Россия нам не друг. Мы противостоим многим действиям, которые они совершили, наподобие вторжения в Крым и тому подобного. Поэтому я проявила бы осторожность при принятии любых шагов. Но если мы каким-то образом можем стать партнерами и покончить с Ираном (в Сирии – "24"), то я буду "за". Но опять же необходимо быть очень осторожными, потому что, на мой взгляд, России никогда не стать настоящим другом или союзником Соединенных Штатов Америки,
– констатировала Эрнст.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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