Сенатор США виступила з різкою заявою в бік Росії

Дональду Трампу варто бути обережним у будь-яких дискусіях із Володимиром Путіним під час зустрічі двох президентів. І хоч інтереси Вашингтона і Москви багато в чому не збігаються, однак це не нівелює необхідність проведення двосторонніх переговорів між двома лідерами.

Таку думку в ефірі CBS News висловила американський сенатор-республіканець Джоні Ернст.

Читайте також: Путін готує угоду, якою Трамп вихвалятиметься після саміту, – Bloomberg

Водночас, главі Білого дому, за словами сенатора, варто розуміти, що дві країни "ніколи не стануть справжніми друзями".

(...) Я б застерегла президента від ведення дискусії з Москвою. Очевидно, що Росія нам не друг. Ми протистоїмо багатьом діям, які вони скоїли, на кшталт вторгнення до Криму і тому подібного. Тому я проявила б обережність під час ухвалення будь-яких кроків. Але якщо ми якимось чином можемо стати партнерами і покінчити з Іраном (у Сирії – "24"), то я буду "за". Але знову ж таки необхідно бути дуже обачними, бо, на мій погляд, Росії ніколи не стати справжнім другом або союзником Сполучених Штатів Америки,

– констатувала Ернст.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.