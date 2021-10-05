Сенаторы просят Байдена выслать 300 российских дипломатов: причина и реакция Москвы
Источник:сайт Марка Рубио
Группа сенаторов обратилась к Джо Байдену с просьбой принять меры для увеличения количества дипломатов в Москве. В случае отказа со стороны России – выслать из США 300 сотрудников посольства. В Кремле уже ответили на это обращение.
Инициативу обратиться к лидеру США выразил Марко Рубио. Однако его поддержали и другие сенаторы – как республиканцы, так и демократы.
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Обращение сенаторов к Байдена
Рубио и другие члены верхней палаты Конгресса США, в частности Марк Уорнер Роберт и Менендес, а также Дмим Риш – обратились с призывом к Байдену. Они просят принять "немедленные меры" по расширению посольства Соединенных Штатов в Москве.
Согласно их предложению, если Россия откажется от сотрудничества, необходимо выслать с территории США 300 российских дипломатов.
Сенаторы заявляют о неприемлемости разницы в дипломатическом представительстве обеих стран.
Реакция Москвы на заявление сенаторов
Министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС, уже отреагировало на обращение американских сенаторов к Байдену. В ведомстве отметили, что такого количества дипломатов в Вашингтоне нет.
Или же конгрессмены, не обладая соответствующими знаниями в международных отношениях, посчитали еще и работников постоянного представительства при ООН российских дипработников,
– добавили в МИД России.
Кроме того, там считают, что США таким образом пытаются закрыть американские зарубежные учреждения в России.