Во время визита в Киев американские сенаторы призвали предоставить Украине танки и ATACMS

В Киев с визитом прибыли американские сенаторы. Во время своего визита они призвали предоставить Украине не только танки, но баллистические ракеты малой дальности ATACMS.

С этими словами делегация Сената США обратилась к Германии, а также администрации президента Джо Байдена. Их призвали не тянуть с предоставлением Украине танков, которые могут ускорить победу нашего государства. Заметим, что в делегацию входят республиканец Линси Грэм, демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхауз.

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В интересах – поражение Путина

Я устал от спора, кто предоставит танки и когда. На кону мировой порядок. Путин пытается перечеркнуть карту Европы с помощью вооруженной силы. К немцам: дайте украинцам танки, потому что им нужны танки. В ваших интересах, чтобы Путин потерпел поражение в Украине,

– подчеркнул Грэм.

Он четко обратился к администрации Байдена. Ее призвал предоставить американские танки Abrams. Ведь этот шаг подтолкнет других международных партнеров на такое же решение.

Кроме того, Грэм отметил, что продолжит призывать американцев и Конгресс к оказанию другой военной помощи. Речь идет о средствах, с помощью которых можно будет изгнать оккупантов из Украины.

Это означает больше систем Patriot, танков, ATACAMS,

– добавил он.

Критический перелом в войне

По словам Блюменталя, сейчас мы наблюдаем критический переломный момент в войне. Он отметил, что это время "максимальной опасности, но в то же время огромных возможностей".

Кроме того, следует понимать, что россияне находятся "на грани массовой контратаки". Причем, по словам Блюменталя, она будет столь "варварской и бесчеловечной", как и то, что враг уже успел совершить за почти 11 месяцев полномасштабного вторжения.

У Америки есть шанс сдержать и победить эту контратаку россиян и разрешить украинцам победить – я подчеркиваю – победить. Это единственная приемлемая альтернатива,

– отметил Блюменталь.