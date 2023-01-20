З цими словами делегація Сенату США звернулася до Німеччини, а також адміністрації президента Джо Байдена. Їх закликали не зволікати з наданням Україні танків, які можуть пришвидшити перемогу нашої держави. Зауважимо, що до делегації входять республіканець Лінсі Грем, демократи Річард Блюменталь та Шелдон Вайтхауз.

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В інтересах поразка Путіна

Я стомився від суперечки, хто надасть танки і коли. На кону світовий порядок. Путін намагається перекреслити мапу Європи за допомогою збройної сили. До німців: надайте українцям танки, тому що їм потрібні танки. У ваших інтересах, щоб Путін зазнав поразки в Україні,

– наголосив Грем.

Він чітко звернувся до адміністрації Байдена. Її закликав надати американські танки Abrams. Адже цей крок наштовхне інших міжнародних партнерів на таке ж рішення.

Крім того, Грем наголосив на тому, що продовжить закликати американців і Конгрес до надання іншої військової допомоги. Мовиться про засоби, з допомогою яких можна буде вигнати окупантів з України.

Це означає більше систем Patriot, танків, ATACAMS,

– додав він.

Критичний перелом у війні

За словами Блюменталя, зараз ми спостерігаємо за критичним переломним моментом у війні. Він зауважив, що це час "максимальної небезпеки, але водночас величезних можливостей".

Крім того, слід розуміти, що росіяни перебувають "на межі масової контратаки". Причому, за словами Блюменталя, вона буде настільки "варварською та нелюдською", як і те, що ворог уже встиг скоїти за майже 11 місяців повномасштабного вторгнення.

В Америки є шанс стримати та перемогти цю контратаку росіян та дозволити українцям перемогти – я підкреслюю – перемогти. Це єдина прийнятна альтернатива,

– зазначив Блюменталь.