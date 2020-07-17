В Верховной Раде намерены принять закон об усилении ответственности за пьяное вождение. В Министерстве внутренних дел ожидают, что это произойдет в сентябре. На такой шаг нардепов подтолкнуло недавнее громкое смертельное ДТП возле Козина на Киевщине.

Усиление ответственности за пьяное вождение: заявление Геращенко

Об ожиданиях МВД относительно принятия вышеупомянутого закона рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он напомнил, что сегодня за пьяное вождение водителей штрафуют и лишают прав.

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"Все эти нормы мы учли в законопроєкті №2695, который приняли в первом чтении 13 июля по настоянию президента, – отметил он.

Геращенко добавил, что этот документ разработали еще три года назад. Однако консенсуса о необходимости его принятия не было ни в прошлом созыве в парламенте, ни в действующем. По его словам, только недавнее ДТП под Козином стимулировала депутатов принять закон.

"Я очень надеюсь, что за этот закон проголосуют во втором чтении и оппозиция, и коалиция. Ожидаю, что это произойдет в сентябре", – отметил заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, в МВД считают, что в Украине следует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости – вплоть до ареста.

Сегодня у нас есть только штраф в 10 тысяч гривен и лишение прав. Этого мало. Поэтому мы предлагаем вводить арест. А за третий раз вождения человека в пьяном виде, необходимо сажать человека на несколько лет, как это есть в европейских странах,

– констатировал Геращенко.

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Основное о смертельном ДТП возле Козина на Киевщине

Инцидент произошел вечером 12 июля на Старообуховской трассе.

Здесь столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Hyundai, в которой находились 5 человек, в том числе дети.

Водитель Mercedes выехал на встречную полосу в направлении Киева и столкнулся с Hyundai. Впоследствии один из автомобилей выбросило на обочину в забор. Кроме того, всю дорогу усыпало обломками.

В результате аварии погибли отец с матерью и девочка 8 лет с авто Hyundai. Еще 2 мальчиков с этого авто возрастом 10 и 12 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии (впоследствии младший мальчик умер).

По информации полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал, что в его крови содержалось 1,32 промилле алкоголя. В сети со ссылкой на свидетелей пишут, что мужчина также имел признаки наркотического опьянения.

Впоследствии злоумышленнику объявили о подозрении и избрали меру пресечения – взятие под стражу на 2 месяца стражу без права на внесение залога. Если его вину докажут, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В сети также пишут, что имя мужа – господин Желепа. В 2010 году он точно так же убил женщину. Но отбыл наказание и вышел на свободу. А несколько ранее, в 2007 году его судили за драку с полицейским.

По информации "Киев оперативный", Желепа работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск, как угнанный. Саму же машину зарегистрировано на женщину по имени Ольга Витальевна, что родилась в 1971 году.​

Смертельное ДТП возле Козина на Киевщине: видео момента столкновения