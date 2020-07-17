У вересні Рада може посилити відповідальність за п'яне водіння – аж до в'язниці: заява Геращенка
У Верховній Раді мають намір ухвалити закон про посилення відповідальності за п'яне водіння. У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що це станеться у вересні. На такий крок нардепів підштовхнуло нещодавня гучна смертельна ДТП біля Козина на Київщині.
Посилення відповідальності за п'яне водіння: заява Геращенка
Про очікування МВС щодо ухвалення вищезазначеного закону розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. У ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" він нагадав, що сьогодні за п'яне водіння водіїв штрафують і позбавляють прав.
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"Всі ці норми ми врахували в законопроєкті №2695, який ухвалили в першому читанні 13 липня за наполяганням президента, – зауважив він.
Геращенко додав, що цей документ розробили ще три роки тому. Однак консенсусу про необхідність його ухвалення не було ні в минулому скликанні в парламенті, ні в чинному. За його словами, тільки нещодавня ДТП під Козином стимулювала депутатів прийняти закон.
"Я дуже сподіваюся, що за цей закон проголосує в другому читанні і опозиція, і коаліція. Очікую, що це станеться у вересні", – наголосив заступник міністра внутрішніх справ.
Крім того, у МВС вважають, що в Україні слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості – аж до арешту.
Сьогодні у нас є тільки штраф в 10 тисяч гривень та позбавлення прав. Цього мало. Тому ми пропонуємо вводити арешт. А за третій раз водіння людини у п'яному вигляді, необхідно саджати людину на кілька років, як це є в європейських країнах,
– констатував Геращенко.
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Основне про смертельну ДТП біля Козина на Київщині
- Інцидент трапився надвечір 12 липня на Старообухівській трасі.
- Тут зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковик Hyundai, в якому перебували 5 людей, зокрема діти.
- Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва та зіткнувся з Hyundai. Згодом один із автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Крім того, всю дорогу усипало уламками.
- Внаслідок аварії загинули батько з матір’ю та дівчинка 8 років з авто Hyundai. Ще 2 хлопчиків з цього авто віком 10 та 12 років забрали до лікарні у вкрай важкому стані (згодом молодший хлопчик помер).
- За інформацією поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – драгер показав, що в його крові містилося 1,32 проміле алкоголю. У мережі із посиланням на свідків пишуть, що чоловік також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
- Згодом зловмиснику оголосили підозру та обрали запобіжний захід – взяття під варту на 2 місяці варту без права на внесення застави. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
- У мережі також пишуть, що ім'я чоловіка – пан Желепа. У 2010 році він точно так само вбив жінку. Але відбув покарання та вийшов на свободу. А дещо раніше, у 2007 році, його судили за бійку з поліцейським.
- За інформацією "Київ оперативний", Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали у розшук, як викрадений. Саму ж машину зареєстровано на жінку на ім’я Ольга Віталіївна, що народилася в 1971 році.
Смертельна ДТП біля Козина на Київщині: відео моменту зіткнення