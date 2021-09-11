Сентябрьское обострение на фронте: в штабе ООС озвучили количество ликвидированных боевиков

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что в течение сентября на Донбассе оккупанты потеряли 6 боевиков. Кроме того, ранены – 12 врагов.

Пресс-служба штаба ООС рассказала об обострении на Донбассе. Российские боевики в сентябре существенно увеличили количество нарушений режима тишины.

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На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых,

– говорится в сообщении.

Ситуацию в зоне ООС контролируют украинские защитники. В ВСУ отметили, что провокации со стороны врагов – это инструмент политического давления.

Украинские воины на них не реагируют. В то же время они всегда готовятся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения.

В штабе ООС отметили, что высокий уровень наших боевых возможностей – это гарантия сдерживания агрессора и безопасности Украины.

Обстрелы 11 сентября

С начала суток 11 сентября боевики 10 раз нарушали режим тишины.

Под вражескими обстрелами оказались 6 населенных пунктов.

К сожалению, один украинский герой погиб. Кроме того, пострадали еще 10 военных.

Оккупанты били из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем, а также били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщение ООС:

! В ООС сообщили, что в течение сентября один защитник Украины погиб, 13 – получили ранения, еще 8 – боевые травмы.

В последнее время мы фиксируем увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России.

Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 с запрещенного минского договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы.

Искренне сочувствую близким и родным погибшего.

На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых.

Ситуация в районе проведения ООС остается под нашим полным контролем.

Вражеские провокации является инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны.

Восьмой год подряд ВСУ противостоят врагу, который прибегает к нарушениям международного порядка – интервенции, аннексии и оккупации территорий, поддержанию терроризма и экстремизма, постоянным гибридным атакам. Российская Федерация, подобно Аль-Каиде, ИГИЛу, Талибану, остается источником опасности для всего цивилизованного мира.

Жаль, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских.