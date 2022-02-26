Сер Ентоні Хупер просить поліцію Лондона розслідувати путінські злочини
Источник:фейсбук Центра противодействия коррупции
Российско-украинская война продолжается с 24 февраля. Действовать против российских оккупантов решил сэр Энтони Хупер, помогающий Украине очищать судебную систему.
Английский судья сэр Хупер обратился в полицию Лондона. Он просит начать расследование против президента оккупантов Владимира Путина, его соратников и генералов, причастных к вторжению в Украину.
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Что хочет Хупер
Речь идет о международных военных преступлениях. Великобритания может их расследовать. Сэр Хупер предлагает гражданам стран-членов Совета Европы делать аналогичные запросы в органы прокуратуры.
Cэр Энтони Хупер, который помогает с очищением судебной системы Украины, обратился в Полицию Лондона с просьбой начать расследование против президента Путина, его соратников и генералов, причастных к вторжению в Украину. Речь идет о международных военных преступлениях, которые могут быть расследованы в Великобритании. Он предлагает гражданам стран-членов Совета Европы обращаться с аналогичными запросами в органы прокуратуры.
Хороший пример. Еще раз увлекаемся сэром Хупером