Сер Ентоні Хупер просить поліцію Лондона розслідувати путінські злочини

Российско-украинская война продолжается с 24 февраля. Действовать против российских оккупантов решил сэр Энтони Хупер, помогающий Украине очищать судебную систему.

Английский судья сэр Хупер обратился в полицию Лондона. Он просит начать расследование против президента оккупантов Владимира Путина, его соратников и генералов, причастных к вторжению в Украину.

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Что хочет Хупер

Речь идет о международных военных преступлениях. Великобритания может их расследовать. Сэр Хупер предлагает гражданам стран-членов Совета Европы делать аналогичные запросы в органы прокуратуры.

Текст публикации Центра противодействия коррупции