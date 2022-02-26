Англійський суддя сер Хупер звернувся до поліції Лондона. Він просить розпочати розслідування проти президента окупантів Володимира Путіна, його соратників та генералів, які причетних до вторгнення в Україну.

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Що хоче Хупер

Мовиться про міжнародні військові злочини. Велика Британія може їх розслідувати. Сер Хупер пропонує громадянам країн-членів Ради Європи робити аналогічні запити до органів прокуратури.

Текст публікації Центру протидії корупції