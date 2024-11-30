Сербия готовит бомбоубежища "на случай ядерной войны"

Президент Сербии Александр Вучич объявил о начале масштабной подготовки к возможному ядерному конфликту. Он сообщил, что в стране планируют возобновить строительство бомбоубежищ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на TV Pink. Вучич отметил, что первые отчеты от государственных компаний и военных о состоянии бомбоубежищ оказались крайне неутешительными.

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Вучич начал готовить Сербию к ядерной войне

Мы должны как можно быстрее решить этот вопрос, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Наши хранилища, их количество и способность принять людей в случае ядерной атаки – это огромная проблема, которую мы должны исправить,

– заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что инвестиции в системы бомбоубежищ прекратили еще в 2011 – начале 2012 года, когда было отменено государственное финансирование. С тех пор Сербия не уделяла должного внимания вопросам гражданской защиты в условиях возможной ядерной угрозы, что, по мнению Вучича, стало серьезной системной ошибкой.

Относительно глобальной ситуации, Вучич выразил обеспокоенность из-за эскалации между Украиной и Россией. Он убежден, что любая риторика, которая не способствует деэскалации, только усиливает риск новых конфликтов и приближает глобальную катастрофу.

"Мои прогнозы – ситуация будет выходить из-под контроля, и это лишь приведет к новым конфликтам и еще большим проблемам. Мы должны укрепить нашу армию, чтобы сдержать любого потенциального агрессора, но мы также должны быть готовыми к другим сценариям, включая возможность ядерной угрозы", – отметил президент Сербии.