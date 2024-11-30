Повідомляє 24 Канал з посилання на TV Pink. Вучич зазначив, що перші звіти від державних компаній і військових щодо стану бомбосховищ виявилися вкрай невтішними.

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Вучич почав готувати Сербію до ядерної війни

Ми повинні якнайшвидше розв'язати це питання, щоб бути готовими до будь-якої ситуації. Наші сховища, їх кількість та здатність прийняти людей у разі ядерної атаки – це величезна проблема, яку ми повинні виправити,

– заявив Вучич.

Сербський лідер зазначив, що інвестиції в системи бомбосховищ припинили ще у 2011 – на початку 2012 року, коли було скасовано державне фінансування. Відтоді Сербія не приділяла належної уваги питанням цивільного захисту в умовах можливої ядерної загрози, що, на думку Вучича, стало серйозною системною помилкою.

Стосовно глобальної ситуації, Вучич висловив занепокоєння через ескалацію між Україною та Росією. Він переконаний, що будь-яка риторика, яка не сприяє деескалації, лише посилює ризик нових конфліктів і наближає глобальну катастрофу.

"Мої прогнози – ситуація буде виходити з-під контролю, і це лише призведе до нових конфліктів і ще більших проблем. Ми повинні зміцнити нашу армію, щоб стримати будь-якого потенційного агресора, але ми також маємо бути готовими до інших сценаріїв, включаючи можливість ядерної загрози", – зазначив президент Сербії.