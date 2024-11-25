На засіданні, зокрема, було заплановане обговорення бюджету на 2025 рік, передає 24 Канал з посиланням на N1.

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Що стало причиною бійки

Інцидент відбувся на першому засіданні після трагедії в Новому Саді.

Бійка сталася ще до початку офіційних дискусій. Представники опозиції зустріли міністрів із вигуками "У вас закривавлені руки". Ця фраза часто лунала під час протестів після трагедії.

Опозиція, активісти та демонстранти вважають, що влада винна в корупції та вимагають знайти винних у трагедії.

Бійка під час засідання у парламенті Сербії: дивіться відео

Співробітникам служби безпеки вдалося припинити бійку. Проте напруженість зросла, коли кілька депутатів спробували зняти провокаційний банер, який вивісили на балконі зали засідань парламенту.

Спікерка парламенту Ана Брнабич вимкнула мікрофони, щоб запобігти публічній трансляції подій, та закликала до "миру, гідності та продовження засідання".

Згодом Брнабич оголосила перерву та запросила представників депутатських фракцій на консультації.

Що відомо про трагедію в Новому Саді

1 листопада на півночі Сербії у місті Новий Сад обвалився зовнішній дах на залізничному вокзалі. Внаслідок цього загинуло 15 людей. Серед постраждалих, окрім сербів, також є громадянин Північної Македонії.

Варто зазначити, що вокзал відкрили лише у липні 2024 року. До цього він 3 роки перебував на реконструкції, яку здійснював китайський підрядник.